Белинелли: сборная Италии никого не боится
Форвард сборной Италии Марко Белинелли поделился ожиданиями от Кубка Мира, который стартует в Китае завтра, 31 августа. На стадии первого группового этапа «Скуадра Адзурра» померится силами с соперниками из Сербии, Филиппин и Анголы.
«Принять участие в чемпионате мира — большое достижение. Это отличный турнир и я выступал на нём в 2006 году. У нас молодая команда и я думаю, она хороша. Мы готовы к игре. Конечно, люди говорят, что есть сборные и посильнее нашей, но мы фокусируемся на том, чтобы с каждым днём становиться лучше. То, что нас оценивают не так высоко — отличная мотивация. Мне всё равно, что говорят о нас другие. Посмотрим, как мы покажем себя на турнире, мы никого не боимся», — приводит слова баскетболиста Eurohoops.
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