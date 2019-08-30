Казинс не явился в полицию из-за перенесённой операции

29 августа стало известно, что полиция штата Алабамы выписала ордер на арест центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса. Баскетболист пока не явился в полицию. Официальная причина, по которой Казинс ещё не передал себя в руки правоохранительных органов, кроется в недавно перенесённой операции. В межсезонье баскетболист перенёс разрыв крестообразных связок колена. Недавно ему была проведена операция. Место, где Казинс проходит лечение, не разглашается. Но совершенно точно, Демаркус не обращался к специалистам в Алабаме, сообщает TMZ.

Между тем, он не может прибыть в штат, так как для этого ему нужно совершить перелёт. Однако по рекомендации врачей, после операций, подобно тем, что перенёс Казинс, полёты на самолете запрещаются на несколько недель, что объясняется риском образования тромбов.

Напомним, что Казинс угрожал своей бывшей девушке. Та записала угрозы на диктофон и подала заявление в полицию.