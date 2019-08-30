Дончич: надеюсь, мы с Порзингисом наделаем много шуму

Один из лидеров «Даллас Маверикс», лучший новобранец минувшего сезона Лука Дончич надеется, что его дуэт с форвардом Кристапсом Порзингисом станет одним из доминирующих в лиге.
«Да, надеюсь, что мы с ним наделаем много шуму. Мы два молодых парня, которые просто хотят играть. У нас много классных напарников по команде, они будут помогать нам. Дирк Новицки будет рядом и тоже будет нам помогать. Так что мы знаем, это будет здорово», — приводит слова словенского баскетболиста Clutch Points.
Напомним, Лука Дончич — третий номер драфта-2018. Минувший сезон стал для него дебютным в лиге. Что касается Порзингиса, то он оказался в команде из Техаса в ходе минувшего чемпионата в результате большого обмена, но из-за травмы ещё не провёл за коллектив ни одного матча.
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