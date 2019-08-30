«Клипперс» представили ретроформу на сезо-2019/20
Команда НБА «Лос-Анджелес Клипперс» для предстоящего сезона подготовила комплект ретроформы. Она отсылает болельщиков к далёким корням. Нынешний «Клипперс» был основан в 1970 году и базировался в штате Нью-Йорк. Команда носила название «Баффало Брэйвз». В 1978 году она переехала на западное побережье США и получила название «Сан-Диего Клипперс», а после переезда в Лос-Анджелес была переименована в «Лос-Анджелес Клипперс».
В сезоне-2019 «Клипперс» в некоторых матчах использует форму, похожую на ту, что использовалась «Баффало Брэйвз», сообщает официальная страница команды в «Твиттере». Также к этой новости в «Клипперс» подготовили небольшой видеоролик.
Соответствующий твит можно увидеть на странице калифорнийского клуба в социальной сети.
- 30 августа 2019
-
23:23
-
23:11
-
21:57
-
20:59
-
19:59
-
18:52
-
17:44
-
16:42
-
14:58
-
14:54
-
14:38
-
14:03
-
13:47
-
13:35
-
12:20
-
11:35
-
10:53
-
09:06
-
00:17
- 29 августа 2019
-
23:43
-
22:32
-
22:09
-
21:34
-
20:52
-
19:29
-
18:58
-
17:48
-
14:25
-
13:46
-
12:33
-
11:47
-
09:03
-
00:03
- 28 августа 2019
-
22:41
-
21:57
Партнерский контент