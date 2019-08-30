«Клипперс» представили ретроформу на сезо-2019/20

Команда НБА «Лос-Анджелес Клипперс» для предстоящего сезона подготовила комплект ретроформы. Она отсылает болельщиков к далёким корням. Нынешний «Клипперс» был основан в 1970 году и базировался в штате Нью-Йорк. Команда носила название «Баффало Брэйвз». В 1978 году она переехала на западное побережье США и получила название «Сан-Диего Клипперс», а после переезда в Лос-Анджелес была переименована в «Лос-Анджелес Клипперс».

В сезоне-2019 «Клипперс» в некоторых матчах использует форму, похожую на ту, что использовалась «Баффало Брэйвз», сообщает официальная страница команды в «Твиттере». Также к этой новости в «Клипперс» подготовили небольшой видеоролик.

Соответствующий твит можно увидеть на странице калифорнийского клуба в социальной сети.