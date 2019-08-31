Российские юниорки победили сборную Литвы и стали чемпионками Европы

В Северной Македонии прошёл финальный матч первенства Европы по баскетболу среди девушек возрастной категории до 16 лет. В решающей игре сошлись сборные Литвы и России.
Команда из Прибалтики лучше начала встречу и записала себе в актив первую четверть — 24:20. К большому перерыву отставание россиянок немного сократилось 35:38. В третьей четверти сборная России вышла вперёд 54:53, а в заключительной четверти нарастила преимущество — 73:66.
Таким образом, российские юниорки завоевали золотые награды континентального первенства. Самой результативной в составе победительниц стала четырнадцатилетняя Анастасия Косу, оформившая дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. Ещё 15 баллов себе в актив записала Сабрина Довнар-Запольская.
Литва – Россия – 66:73 (24:20, 14:15, 15:19, 13:19).
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