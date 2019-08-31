«Хьюстон» и Гордон договорились о продлении контракта на четыре года
Защитник «Хьюстон Рокетс» Эрик Гордон и руководство клуба достигли договорённости о продлении контракта, сообщает Yahoo. По информации источника, новое соглашение рассчитано на четыре года, по нему баскетболист заработает $ 76 млн.
Текущий контракт Гордона рассчитан до конца предстоящего сезона в НБА. По нему баскетболист заработает $ 14 млн. Новый контракт вступит в силу в 2020 году. По информации СМИ, четвёртый сезон в контракте Эрика Гордона будет негарантированным.
В минувшем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Эрик Гордон принял участие в 68 встречах, набирая 16,2 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 1,9 передачи за 31 минуту и 44 секунды игрового времени.
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