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Кириленко: матч с Нигерией — самый тяжёлый и самый важный

Кириленко: матч с Нигерией — самый тяжёлый и самый важный
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Нигерии, который станет первым для национальной команды на групповом этапе Кубка мира — 2019.

«Матч с Нигерией — самый важный матч в группе. Возможно, дальше будут и важнее матчи, но на сегодняшний день это будет самый тяжелый и самый важный для нас матч. Во-первых, это начало турнира, во-вторых, это наш главный соперник в группе. С Аргентиной и Южной Кореей, конечно, тоже будут важные матчи. Но сегодня будет противостояние двух команд — претендентов на вторую путевку в следующий этап.

Это будет противостояние мощной, атлетичной команды и тактически подкованной сборной России. Уверен, наша команда тактически готова больше и лучше понимает баскетбольную стратегию. Но нигерийская команда гораздо мощнее и прыгучее нашей, поэтому увидим сегодня противостояние классической африканской и европейской команд», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.

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