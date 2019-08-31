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Кириленко: это самый крутой по размаху чемпионат мира

Кириленко: это самый крутой по размаху чемпионат мира
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением об организации чемпионата мира в Китае. По словам Кириленко, это первенство мира является самым большим по размаху.

«Здесь своя специфика, конечно. Везде есть свои шероховатости, но на моей памяти это самый крутой по размаху чемпионат мира. Огромное внимание к турниру, вплоть до высших руководителей страны. Сумасшедшая церемония открытия, большой интерес местного населения. Не знаю, будет ли заполнена арена на сегодняшнем матче, но внимание простых болельщиков вокруг чемпионата сумасшедшее», — рассказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Надеждой Перепечко.

Чемпионат мира по баскетболу стартовал сегодня, 31 августа.

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