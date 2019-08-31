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Кулагин: команда сыграла как одно целое. Всё супер!

Кулагин: команда сыграла как одно целое. Всё супер!
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Защитник сборной России Михаил Кулагин прокомментировал итоги матча со сборной Нигерии (82:77):

«Одна из самых важных игр, как и любая первая игра на турнире. Почувствовали свою игру — самое главное. Сегодня я сыграл неплохо, но всегда можно сыграть лучше. Ребята выводили меня на броски, молодцы.

Сейчас в нашей команде нет ярко выраженных лидеров. Команда сыграла как одно целое, поэтому и выиграли сегодня. Тяжело играть все 40 минут на одном уровне. Главное, что мы не дали соперникам оторваться на много очков, держали свой темп. За счет этого победили. В товарищеских матчах главный тренер сильно ротировал состав, но лично я готов выходить всегда.

Последние минуты матча — самые тяжелые: эмоции, накопленная усталость. Но мы забили свои броски, штрафные. Все супер!» — сказал Кулагин после матча.

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