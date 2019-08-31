Боевой Воронцевич и эффектный данк Ивлева. Фото победы России в матче ЧМ-2019

31 августа в Ухани на стадионе «Ухань Гимназиум» в матче чемпионата мира — 2019 сборная России одержала победу над Нигерией. Встреча завершилась со счётом 82:77.

Россияне успешно начали встречу, завладев инициативой и поведя в первой четверти с разницей в пять очков. Во втором игровом отрезке нигерийской сборной удалось выравнять положение дел на площадке, однако отрыв по итогам первой половины встречи остался прежним — пять очков.

В третьей четверти нигерийцам удалось совершить рывок и полностью нивелировать отставание — на заключительную десятиминутку команды вышли при счёте 58:58. Однако уже на старте четвёртой четверти нигерийцы смогли совершить рывок и не только выйти вперёд, но и оторваться. За три минуты до конца россиянам вновь удалось отыграться и сравнять счёт, а затем и выйти вперёд на два очка. На последних секундах встречи Джош Окоги получил неспортивный фол, окончательно лишив сборную Нигерии шансов на победу.

Лучшие кадры с матча Россия — Нигерия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Китае.