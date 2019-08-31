Воронцевич: у нас жадных нет, у нас командный баскетбол

Форвард сборной России Андрей Воронцевич прокомментировал итоги матча со сборной Нигерии (82:77).
«Миша Кулагин на самом деле молодец! Он разбросался, почувствовал мяч, но самое главное, он понял, что форсировать не стоит. У нас командная игра и никто не сможет в одиночку играть все 40 минут на площадке. Тем более в таком ритме, с такой агрессивной защитой, в которую мы играем. Выкладываться приходится много. Майкл понял, что мы можем создать для него очень много моментов. У нас жадных нет, у нас командный баскетбол. Выводили его на открытый бросок, он их реализовывал. Надеюсь, будет и дальше с такой уверенностью бросать. А вся эта красота с миллионом дриблингов, со степ-беками в стиле Джеймса Хардена через три руки — не наш метод.
Если посмотрите статистику, у нас все ребята где-то примерно по 10 очков и набрали. Все играют на команду. Из-за большого волнения совершили много потерь. Я терял, например. Это все расстраивает, но самое главное – почувствовали площадку, паркет, зал, друг друга», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
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