17 очков Рубио помогли Испании разгромить Тунис, Аргентина победила Южную Корею

Сегодня, 31 августа, в Китае стартовал Кубок мира по баскетболу. В заключительном матче игрового дня встретились соперники России по первому групповому этапу — команды Аргентины и Южной Кореи. Южноамериканцы не оставили шансов корейцам, разгромив их с разницей в 26 очков — 95:69. Самым результативным в составе аргентинцев стал Николас Лапровиттола, набравший 17 баллов.



В другом позднем матче первого игрового дня сборная Испании нанесла болезненное поражение Тунису — 101:62. Лучшим в составе пиренейцев стал Рики Рубио, набравший 17 очков и совершивший 9 передач.



Также вашему вниманию представлены все результаты первого игрового дня.



Группа А



Польша — Венесуэла — 80:69

Китай — Кот-д'Ивуар — 70:55



Группа В



Аргентина — Южная Корея — 95:69

Россия — Нигерия — 82:77



Группа С



Пуэрто-Рико — Иран — 83:81

Испания — Тунис — 101:62



Группа D



Сербия — Ангола — 105:59

Италия — Филиппины — 108:62.