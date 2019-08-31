17 очков Рубио помогли Испании разгромить Тунис, Аргентина победила Южную Корею

Сегодня, 31 августа, в Китае стартовал Кубок мира по баскетболу. В заключительном матче игрового дня встретились соперники России по первому групповому этапу — команды Аргентины и Южной Кореи. Южноамериканцы не оставили шансов корейцам, разгромив их с разницей в 26 очков — 95:69. Самым результативным в составе аргентинцев стал Николас Лапровиттола, набравший 17 баллов.
В другом позднем матче первого игрового дня сборная Испании нанесла болезненное поражение Тунису — 101:62. Лучшим в составе пиренейцев стал Рики Рубио, набравший 17 очков и совершивший 9 передач.
Также вашему вниманию представлены все результаты первого игрового дня.
Группа А
Польша — Венесуэла — 80:69
Китай — Кот-д'Ивуар — 70:55
Группа В
Аргентина — Южная Корея — 95:69
Россия — Нигерия — 82:77
Группа С
Пуэрто-Рико — Иран — 83:81
Испания — Тунис — 101:62
Группа D
Сербия — Ангола — 105:59
Италия — Филиппины — 108:62.
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