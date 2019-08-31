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17 очков Рубио помогли Испании разгромить Тунис, Аргентина победила Южную Корею

17 очков Рубио помогли Испании разгромить Тунис, Аргентина победила Южную Корею
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сегодня, 31 августа, в Китае стартовал Кубок мира по баскетболу. В заключительном матче игрового дня встретились соперники России по первому групповому этапу — команды Аргентины и Южной Кореи. Южноамериканцы не оставили шансов корейцам, разгромив их с разницей в 26 очков — 95:69. Самым результативным в составе аргентинцев стал Николас Лапровиттола, набравший 17 баллов.

В другом позднем матче первого игрового дня сборная Испании нанесла болезненное поражение Тунису — 101:62. Лучшим в составе пиренейцев стал Рики Рубио, набравший 17 очков и совершивший 9 передач.

Также вашему вниманию представлены все результаты первого игрового дня.

Группа А

Польша — Венесуэла — 80:69
Китай — Кот-д'Ивуар — 70:55

Группа В

Аргентина — Южная Корея — 95:69
Россия — Нигерия — 82:77

Группа С

Пуэрто-Рико — Иран — 83:81
Испания — Тунис — 101:62

Группа D

Сербия — Ангола — 105:59
Италия — Филиппины — 108:62.

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