Рубио не стал осуждать игроков НБА, не приехавших в сборную Испании

Разыгрывающий защитник сборной Испании Рики Рубио призвал не зацикливаться на проблеме отсутствия ряда игроков НБА в составе национальной команды. Рубио выразил уверенность, что у каждого отказавшегося выступить на Кубке мира, была уважительная причина.

«Отсутствие игроков из НБА? Сложный вопрос. У каждого свои причины. Вы не можете судить всех одинаково. Конечно, хочется выступать за свою страну, но в то же время нужно заботиться о себе и своей семье. Жизнь это нечто большее, чем баскетбол, мы не можем об этом забывать. Мы не можем фокусироваться на игроках, которых с нами нет. Мы должны концентрироваться на тех, кто участвует в турнире. Что касается тех, кого нет, уверен, у них уважительные причины», — приводит слова Рубио Eurohoops.