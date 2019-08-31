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Баззер-битер Мохики и данк Марьяновича — в лучших момента первого дня Кубка мира

Баззер-битер Мохики и данк Марьяновича — в лучших момента первого дня Кубка мира
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Официальный канал ФИБА в YouTube представил лучшие моменты первого игрового дня Кубка мира по баскетболу, который стартовал 31 августа в Китае. Пятое место рейтинга досталось форварду сборной Испании Вилли Эрнангомесу, вколотившему данк после передачи Серхио Льюля. Четвёртое место у аргентинца Габриэля Дека — за красивую трёху в кольцо сборной Южной Кореи.

Третья позиция рейтинга — у центрового сборной Сербии Бобана Марьяновича, реализовавшего классную передачу Николы Йокича. Второе место — у свингмена сборной Италии Марко Белинелли, реализовавшего двухочковую попытку в красивом прорыве. Лучшим моментом игрового дня признан баззер-битер баскетболиста сборной Пуэрто-Рико Мохики. Его бросок со средней дистанции на последней секунде матча принёс пуэрториканцам победу над соперниками из Ирана.

Лучшие моменты дня можно посмотреть на официальном канале ФИБА в YouTube.

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