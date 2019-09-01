Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мозгов: главное — не испортить командную химию

Мозгов: главное — не испортить командную химию
Баскетбол / Евролига 0

Центровой «Химок» новобранец команды Тимофей Мозгов рассказал о восстановительном процессе после травмы колена. По словам баскетболиста, пока он всё ещё тренируется по индивидуальной программе и ожидает возвращения всей команды.

«Когда команда вернётся, я сразу подключусь. Единственное, не буду с ней принимать участия в игровых тренировках. Пока буду тренироваться по своей программе. Сейчас тоже тренируюсь индивидуально, на площадке работаю, в зале тренажёрном. Самое главное — восстановиться, влиться в команду, не испортить химию, побеждать и просто получать удовольствие», — рассказал Мозгов в интервью, размещённом на официальном канале «Химок» в YouTube.

Напомним, в межсезонье Мозгов вернулся в Россию после нескольких сезонов в НБА.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент