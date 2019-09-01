Мозгов: главное — не испортить командную химию
Центровой «Химок» новобранец команды Тимофей Мозгов рассказал о восстановительном процессе после травмы колена. По словам баскетболиста, пока он всё ещё тренируется по индивидуальной программе и ожидает возвращения всей команды.
«Когда команда вернётся, я сразу подключусь. Единственное, не буду с ней принимать участия в игровых тренировках. Пока буду тренироваться по своей программе. Сейчас тоже тренируюсь индивидуально, на площадке работаю, в зале тренажёрном. Самое главное — восстановиться, влиться в команду, не испортить химию, побеждать и просто получать удовольствие», — рассказал Мозгов в интервью, размещённом на официальном канале «Химок» в YouTube.
Напомним, в межсезонье Мозгов вернулся в Россию после нескольких сезонов в НБА.
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