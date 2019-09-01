Кириленко: в матче с Нигерией было много ошибок и потерь

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями о победе сборной России над Нигерией в матче первого тура группового этапа Кубка мира по баскетболу (82:77). По словам функционера, в той игре команда Базаревича позволила себе допустить слишком много ошибок.

«Очень сложная, тяжёлая игра, как и ожидалось. У нас было много ошибок и потерь, но хорошо то, что хорошо кончается. Ребята здорово проявили себя в концовке, вернулись в игру после «-8» и добились победы.

Всех болельщиков — с победой, двигаемся дальше. Надеюсь, дальше будет поменьше таких «валидольных» концовок и мы будем выигрывать увереннее. Хотя победа есть победа. Парни и тренерский штаб — большие молодцы", — приводит слова Кириленко «Известия».