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Зубков: на бумаге Нигерия выглядела сильнее нас

Зубков: на бумаге Нигерия выглядела сильнее нас
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Форвард сборной России Андрей Зубков поделился мыслями о победе национальной команды над Нигерией в матче первого тура группового этапа Кубка мира по баскетболу. По словам игрока, залогом успеха стала дисциплина.

«На бумаге они выглядели сильнее нас, но за счёт дисциплины нам удалось выиграть. Они думали в основном о нападении и часто отключались в защите. Это позволило нам набирать лёгкие очки. Что произошло с командой в начале четвёртой четверти? Возможно, мы подустали, немного расслабились. Но самое главное, что мы смогли вернуться в самый важный момент, поверить в себя, биться за каждый мяч. Изначально мы были уверены, что победим. Рад, что так и получилось», — приводит слова Зубкова «Известия».

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