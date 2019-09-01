В ФИБА представили превью к матчу Кубка мира — 2019 Россия — Южная Корея

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал превью к встрече второго тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу между сборными России и Южной Кореи. На соответствующем ролике запечатлены лучшие моменты команд в матчах первого тура.

Напомним, подопечные Базаревича, вчера, 31 августа, в тяжелейшем матче одолели сборную Нигерии — 82:77. 16 очков в составе победителей набрал Михаил Кулагин, ещё 14 баллов россиянам принёс Андрей Воронцевич. Команда Южной Кореи в первом туре Кубка мира с разгромным счётом проиграла Аргентине — 69:95.

Соответствующий ролик можно посмотреть на YouTube-канале ФИБА.

Матч чемпионата мира по баскетболу Россия — Южная Корея состоится завтра, 2 сентября. Начало — в 15:30.