Уилбекин пропустил первый матч сборной Турции на Кубке мира — 2019

Сегодня, 1 сентября, сборная Турции провела дебютную встречу на чемпионате мира по баскетболу — 2019. Команде Уфука Сарыджи противостояла сборная Японии. Помочь в этом поединке туркам не смог один из лидеров коллектива, натурализованный американец защитник «Маккаби» из Тель-Авива Скотти Уилбекин. Баскетболист испытывал болевые ощущения в пальце. Тем не менее наставник турок заверил, что Уилбекин появится на паркете в решающих матчах группового этапа.
«Он не сыграл по моему решению. У него проблемы с пальцем. Но он будет в порядке и сыграет. Быть может, третьего сентября, а может пятого. Всё ещё не знаю, но думаю с ним всё будет в порядке», — приводит слова Сарыджы Eurohoops.
Даже без Уилбекина Турция легко справилась с соперниками из Японии — 86:67. Самым результативным в составе победителей стал Эрсан Ильясова, набравший 17 баллов.
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