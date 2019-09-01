Сборная США победила Чехию, Литва разгромила Сенегал

Сегодня, 1 сентября, в Китае продолжился Кубок мира по баскетболу. В заключительном матче игрового дня встретились сборные США и Чехии. Американцы не оставили шансов чехам, разгромив их с разницей в 21 очко — 88:67.
В другом позднем матче второго игрового дня сборная Франции переиграла команду Германии — 78:74.
В ещё одном матче игрового дня сборная Литвы разгромила Сенегал с более чем двукратным преимуществом.
Также вашему вниманию представлены все результаты второго игрового дня.
Группа Е
Турция — Япония — 86:67
США — Чехия — 88:67
Группа F
Бразилия — Новая Зеландия — 102:94
Греция — Черногория — 85:60
Группа G
Доминиканская Республика — Иордания — 80:76
Франция — Германия — 78:74
Группа H
Австралия — Канада — 108:92
Литва — Сенегал — 101:47.
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