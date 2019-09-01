Антонов: Россия выиграла матч, где не была фаворитом. Завтра идём фаворитами

Форвард сборной России Семён Антонов прокомментировал победу в первом матче чемпионата мира 2019 года с командой Нигерии (82:77) и поделился ожиданиями от встречи с командой Южной Кореи.

«Матч Аргентины и Кореи сегодня посмотрели. У нас было два теоретических занятия, мы рассмотрели их защиту. Они достаточно большое количество времени играют зонной защитой, мы сегодня расставляли акценты – как нам использовать наши сильные стороны.

Что касается особенностей игры сборной Кореи, то они хорошо бегут. Да, не столь атлетичные, как Нигерия, не такие габаритные. Но они более организованные с точки зрения командных взаимодействий, даже при переходе из обороны в атаку у них больше экстра-передач, быстрых проходов. Это Нигерия пыталась решать всё один в один. Уверяю, мы относимся к корейцам достаточно серьёзно.

Мы не думаем о том, придётся ли считать разницу набранных и пропущенных очков по итогам игр. Мы выиграли матч, в котором нас не считали фаворитами. К завтрашнему матчу на бумаге мы идём фаворитами. Там уже будем смотреть, тем более, что Аргентина с Нигерией сыграют перед нами. Будет уже определённая информация. По итогам завтрашних матчей уже всё может быть понятно», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

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