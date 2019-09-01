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Богут: сборную США нельзя назвать неуязвимой командой, её можно обыграть

Богут: сборную США нельзя назвать неуязвимой командой, её можно обыграть
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Центровой сборной Австралии Эндрю Богут оценил шансы команды на победу в матче с командой США на Кубке мира, который проходит в Китае.

«Настрой на матч с американцами изменился. Когда я впервые оказался в сборной Австралии, у нас никогда не было веры в то, что мы можем обыграть США. Сейчас мы искренне верим, что если сыграем правильно, то есть шанс одержать итоговую победу. У соперника относительно молодая и неопытная команда. Американцы не очень часто играли вместе. США по-прежнему являются очевидным фаворитом турнира, но теперь их нельзя назвать неуязвимой командой, такого соперника можно обыграть», — приводит слова Богута New York Times.

В первом матче на турнире США обыграли Чехию со счётом 88:67, а Австралия провела матч с Канадой (108:92).

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