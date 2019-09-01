Попович прокомментировал первую победу сборной США на Кубке мира

Главный тренер сборной США Грег Попович поделился мнением о первом матче на Кубке мира в Китае с командой Чехии (88:67). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Донован Митчелл, набравший 16 очков.



«Это была интересная игра с большим количеством физических единоборств. Матч с Чехией — возможность научиться чему-то новому. Очевидно, что международные матчи отличаются от того, что есть в НБА. Здесь много отличных команд, так что каждая игра — возможность стать лучше. Именно с таким настроем сборная США готовится ко всем матчам турнира. Мы попытаемся стать настолько лучше, насколько это возможно», — приводит слова Поповича официальный сайт Международной федерации баскетбола.



3 сентября подопечные Поповича встретятся с Турцией, а через два дня сыграют со сборной Японии.

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