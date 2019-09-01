Женская сборная России по баскетболу 3x3 не вышла в полуфинал Кубка Европы

Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила национальной команде Франции в четвертьфинале Кубка Европы, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.



Поначалу борьба была равной – 7:7. Однако примерно в середине игры команда Франции оторвалась на 5 очков и стала старательно удерживать завоёванное преимущество. Максимум, что удалось россиянкам, ближе к концу встречи сократить отставание до «-3».



Россия – Франция – 13:19



Россия: Логунова (7), Фролкина (4), Столяр (1), Лешковцева (1).



Ранее Кубок Европы покинула мужская сборная России, даже не сумев пробиться в плей-офф и оставшись на девятой позиции по итогам турнира. Кубок Европы проходит в венгерском городе Дебрецене.

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 не вышла в четвертьфинал Кубка Европы