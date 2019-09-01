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Адетокунбо: мы не думаем о возможном матче с США

Адетокунбо: мы не думаем о возможном матче с США
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Баскетболист сборной Греции Яннис Адетокунбо после победы над Черногрией признался, что команда пока не думает о потенциальной встрече со сборной США.

«Для сборной Греции нет ничего невозможного. Если мы выложимся по максимуму, то у нас всё получится. У нас прекрасный набор игроков, в команде произошла смена поколений. Но я не самый важный игрок. Разумеется, это Папаяннис, Принтезис, Бурусис, Слукас, Калатес. Я могу перечислить всю команду. Каждый в коллективе имеет важное значение.

Сейчас мы не думаем о возможном матче с США, наш следующий оппонент — сборная Бразилии. Нам стоит сосредоточиться на этой игре. До матча с командой США очень далеко», — приводит слова Янyиса Адетокунбо Eurohoops.

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