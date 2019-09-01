Адетокунбо: мы не думаем о возможном матче с США
Баскетболист сборной Греции Яннис Адетокунбо после победы над Черногрией признался, что команда пока не думает о потенциальной встрече со сборной США.
«Для сборной Греции нет ничего невозможного. Если мы выложимся по максимуму, то у нас всё получится. У нас прекрасный набор игроков, в команде произошла смена поколений. Но я не самый важный игрок. Разумеется, это Папаяннис, Принтезис, Бурусис, Слукас, Калатес. Я могу перечислить всю команду. Каждый в коллективе имеет важное значение.
Сейчас мы не думаем о возможном матче с США, наш следующий оппонент — сборная Бразилии. Нам стоит сосредоточиться на этой игре. До матча с командой США очень далеко», — приводит слова Янyиса Адетокунбо Eurohoops.
- 2 сентября 2019
-
00:45
- 1 сентября 2019
-
23:37
-
21:43
-
20:52
-
19:49
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
17:17
-
16:34
-
15:58
-
14:56
-
13:37
-
12:49
-
11:24
-
09:37
- 31 августа 2019
-
23:54
-
22:55
-
21:35
-
20:54
-
20:06
-
18:56
-
17:28
-
15:59
-
15:56
-
15:56
-
15:46
-
14:51
-
14:49
-
14:40
-
14:37
-
13:39
-
11:11
-
11:04
-
11:03
Партнерский контент