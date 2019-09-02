Зубков: мы будем бороться за каждый мяч и слушаться тренера

Нападающий сборной России Андрей Зубков прокомментировал старт чемпионате мира, где во встрече первого тура была обыграна команда Нигерии. Встреча завершилась со счетом 82:77.
«Было важно выиграть первый матч — вне зависимости от соперника. Это даёт всегда положительный импульс и уверенность в себе. Если проигрываешь первый матч на таком коротком турнире, то потом не так просто найти себя, собраться и бороться за победу. Думаю, что после Нигерии все поняли, что мы можем быть конкурентоспособными на этом уровне. Мы продолжим бороться за каждый мяч и чётко выполнять тренерский план. У нас нет игрока, способного решить исход матча за счёт индивидуальных действий, поэтому будем добиваться успеха слаженной командной работой», — приводят слова Зубкова «Известия».
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