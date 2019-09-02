Фридзон: ничего хорошего в Китае нет, небоскрёбы и духота

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон поделился впечатлениями от пребывания в Китае. В этой стране с 31 августа по 15 сентября проходит чемпионат мира. Жизнь в Китае он не считает комфортной.

«Я уже раз четвёртый-пятый в Китае, и со сборной, и с ЦСКА приезжал. Ничего хорошего здесь нет: ни еды, ни интернета. Небоскрёбы только эти большие и духота.

Залы у них большие, конечно, но в остальном хуже, чем в Европе, это моё мнение. С питанием всё не очень хорошо у нас, мы пытаемся говорить, чтобы улучшали. Но если у них в принципе другое питание… Нам нужны макароны, но как им объяснишь?» — цитирует Фридзона «Р-Спорт».

В стартовом матче на турнире российская сборная обыграла Нигерию. Сегодня, 2 сентября, россияне встретятся с представителями Южной Кореи.