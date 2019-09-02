Скола вышел на второе место по результативности в истории чемпионатов мира
Аргентинский баскетболист Луис Скола вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов мира. В матче Нигерия — Аргентина, который проходит в эти минуты, Скола набрал в первой четверти 7 очков. В результате его баланс достиг 595 баллов.
39-летний аргентинец теперь занимает второе место. Лидером и рекордсменом является Оскар Шмидт, набравший за карьеру на чемпионатах мира 843 очка.
Следить за главными событиями игрового дня можно на «Чемпионате», ведётся текстовая трансляция.
Сегодня, 2 сентября, сборная России проведёт матч с командой Южной Кореи.
Чемпионат мира по баскетболу. Ключевой для России матч в группе! LIVE
Сборная России по баскетболу сыграет с Южной Кореей. Есть шанс досрочно оформить выход из группы. Следим за встречей и событиями вокруг неё.
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