Скола вышел на второе место по результативности в истории чемпионатов мира

Аргентинский баскетболист Луис Скола вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов мира. В матче Нигерия — Аргентина, который проходит в эти минуты, Скола набрал в первой четверти 7 очков. В результате его баланс достиг 595 баллов.

39-летний аргентинец теперь занимает второе место. Лидером и рекордсменом является Оскар Шмидт, набравший за карьеру на чемпионатах мира 843 очка.

Следить за главными событиями игрового дня можно на «Чемпионате», ведётся текстовая трансляция.

Сегодня, 2 сентября, сборная России проведёт матч с командой Южной Кореи.