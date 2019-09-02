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Пашутин: у сборной России есть хорошие шансы выйти в плей-офф

Пашутин: у сборной России есть хорошие шансы выйти в плей-офф
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Чемпион Европы 2007 года и вице-чемпион мира 1998 года Захар Пашутин оценил шансы сборной России на выход в плей-офф Кубка мира. В первом матче на турнире россияне победили нигерийцев.

«Радует, что в игре с Нигерией наши опытные игроки — Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов и Андрей Зубков — в нужный момент реализовали свои броски. Также важно, что молодые ребята были уверены в своих силах. Я боялся, что они могут стушеваться и не выдержать такого давления. Поэтому у нас есть боеспособная команда, несмотря на все предстартовые потери.

Думаю, что от игры к игре будем только набирать и у сборной есть хорошие шансы выйти в плей-офф. В параллельной группе нет таких команд, которые мы не можем обыграть. Всё в наших руках», — цитируют Пашутина «Известия».

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