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Базаревич рассказал, чего не хватает сборной Южной Кореи

Базаревич рассказал, чего не хватает сборной Южной Кореи
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка мира со сборной Южной Кореи. Соперники встретятся сегодня, 2 августа. Начало — в 15:30 мск. В случае победы россияне гарантируют себе выход в следующую стадию турнира.

«Южная Корея играет в интересный баскетбол. Сами двигаются, мяч перемещают неплохо, но у них недостаток роста в команде. Конечно, нам было бы неплохо сыграть с какой-нибудь азиатской командой на этапе подготовки к турниру, но этого не произошло, к сожалению.

Кубок мира — это событие, и мы рады быть частью этого события», — цитирует Базаревича ТАСС.

В первом матче россияне обыграли нигерийцев, а сборная Южной Кореи уступила Аргентине.

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