Базаревич рассказал, чего не хватает сборной Южной Кореи
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка мира со сборной Южной Кореи. Соперники встретятся сегодня, 2 августа. Начало — в 15:30 мск. В случае победы россияне гарантируют себе выход в следующую стадию турнира.
«Южная Корея играет в интересный баскетбол. Сами двигаются, мяч перемещают неплохо, но у них недостаток роста в команде. Конечно, нам было бы неплохо сыграть с какой-нибудь азиатской командой на этапе подготовки к турниру, но этого не произошло, к сожалению.
Кубок мира — это событие, и мы рады быть частью этого события», — цитирует Базаревича ТАСС.
В первом матче россияне обыграли нигерийцев, а сборная Южной Кореи уступила Аргентине.
Базаревич: понравились защитники корейцев. Только имена их не спрашивайте
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