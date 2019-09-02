Сборная России обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира

Сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 87:73 в пользу россиян.



Первую четверть подопечные Сергея Базаревича провели мощно и завершили её со счётом 27:18. Вторая десятиминутка осталась за соперником: корейцы сократили отставание на шесть очков. Но далее россияне уже не позволили оппоненту вернуться в игру. Самым результативным игроком матча в составе россиян стал Андрей Воронцевич, набравший 11 очков.

Сборная России после этой победы обеспечила себе место в следующем раунде. Россияне на групповом этапе одержали уже две победы. Ранее подопечные Сергея Базаревича обыграли сборную Нигерии. Две победы одержала и сборная Аргентины. Теперь Россия и Аргентина встретятся друг с другом в третьем туре.