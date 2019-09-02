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Сборная России обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира

Сборная России обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная России по баскетболу нанесла поражение команде Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 87:73 в пользу россиян.

Первую четверть подопечные Сергея Базаревича провели мощно и завершили её со счётом 27:18. Вторая десятиминутка осталась за соперником: корейцы сократили отставание на шесть очков. Но далее россияне уже не позволили оппоненту вернуться в игру. Самым результативным игроком матча в составе россиян стал Андрей Воронцевич, набравший 11 очков.

Сборная России после этой победы обеспечила себе место в следующем раунде. Россияне на групповом этапе одержали уже две победы. Ранее подопечные Сергея Базаревича обыграли сборную Нигерии. Две победы одержала и сборная Аргентины. Теперь Россия и Аргентина встретятся друг с другом в третьем туре.

ЧМ-2019 (м). Группа B. 2-й тур
02 сентября 2019, понедельник. 15:30 МСК
Южная Корея
Окончен
73 : 87
Россия
Южная Корея: Ра - 19, Сун - 17, Хьюн - 9, Чжон - 4, Хи - 3, Хо - 3, Джэ - 3, Чой - 2, Чжонг, Кью
Россия: Воронцевич - 13, Фридзон - 13, Зубков - 11, М. Кулагин - 11, Карасёв - 9, Курбанов - 8, Мотовилов - 7, Ивлев - 7, Антонов - 6, Валиев - 2, Сопин, Бабурин
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