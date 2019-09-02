Курбанов стал самым ценным игроком матча с Южной Кореей

Форвард сборной России Никита Курбанов получил звание самого ценного игрока в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи, передаёт корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко. Курбанов в этой встрече отметился 8 очками, 7 подборами и 9 результативными передачами, остановившись в шаге от дабл-дабла.



Напомним, встреча завершилась со счётом 87:73 в пользу россиян.



Сборная России после этой победы обеспечила себе место в следующем раунде. Россияне на групповом этапе одержали уже две победы. Ранее подопечные Сергея Базаревича обыграли сборную Нигерии. Две победы в группе одержала и сборная Аргентины. Теперь Россия и Аргентина встретятся друг с другом в третьем туре.