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Курбанов стал самым ценным игроком матча с Южной Кореей

Курбанов стал самым ценным игроком матча с Южной Кореей
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Форвард сборной России Никита Курбанов получил звание самого ценного игрока в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи, передаёт корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко. Курбанов в этой встрече отметился 8 очками, 7 подборами и 9 результативными передачами, остановившись в шаге от дабл-дабла.

Напомним, встреча завершилась со счётом 87:73 в пользу россиян.

Сборная России после этой победы обеспечила себе место в следующем раунде. Россияне на групповом этапе одержали уже две победы. Ранее подопечные Сергея Базаревича обыграли сборную Нигерии. Две победы в группе одержала и сборная Аргентины. Теперь Россия и Аргентина встретятся друг с другом в третьем туре.

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