Фридзон: большой респект всем, кто в нас не верил

Баскетболист сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал победу российской команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2019 с командой Южной Кореи (87:73).



«Что касается повреждения, то слава богу, что всё обошлось. Ничего там сложного нет, я вышел на площадку и хорошо себя чувствовал. Главное сегодня было то, что мы нашли слабые стороны соперника, хорошо сыграли зонную защиту. Каждый, кто выходил на замену, очень много давал команде на площадке. Главное, что со скамейки есть усиление, что они нас поддерживают. Ребята должны понимать, что на дистанции чемпионата всем найдётся игровое время, нужно помогать. Я считаю, что сегодня Серёга Карасёв очень хорошо вышел и отлично сыграл.



Я всех поздравляю с выходом из группы. Всем, кто в нас не верил, я уже сказал: Всем хай! Респект им всем большой. Но мы не будем останавливаться на этом, аппетит приходит, как говорится, во время еды. Мы будем идти дальше. У нас будет время восстановиться, будет интересная игра с Аргентиной за первое место в группе, очень важно из группы выходить с набранными очками. Очень хорошая команда, мы с ними уже встречались, они нам всё объяснили быстренько. Но мы посмотрим видео, разберёмся. Там хорошие ребята играют, да. Мы должны сделать выводы и собраться на этот матч. На этом чемпионате можно много сделать, особенно если будем такой же единой командой», — передаёт слова Фридзона корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».