Базаревич: планы на Аргентину? Аппетит приходит во время еды

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу российской команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2019с командой Южной Кореи (87:73).



«Какие планы на Аргентину? Ну, я думаю, аппетит приходит во время еды. Чего греха таить, направляясь сюда, мы понимали, что у нас многие игроки отсутствуют. Одной из задач, задачей-минимум, будет отобраться в олимпийскую квалификацию. Надеюсь, мы будем расти по ходу турнира. Не обещаю, что так будет, но мы стараемся.



Качество игры? Не знаю, почему все говорят о качестве нашей игры, мы 26 передач сделали на 8 потерь. Отличное качество. Там показалось, что нас забросали трёхочковыми, а они в первой половине всего 3 забили. Мы какие-то ошибки совершали, свойственные молодости. Мотовилов, в принципе, отличную игру провёл, на мой взгляд. Играл он смело, порой не просчитывал все варианты. Вообще, разыгрывающим сложно играть в больших командах в 21 год, я знаю это по себе. У тебя нет авторитета перед игроками. Но так как у нас разыгрывающие в таких клубах вообще не играют, приходится давать ему время, чтобы расти.



Аргентина сегодня многое пробовала, а мы если и хотели затихариться, то у нас это отлично получилось», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.