Базаревич: планы на Аргентину? Аппетит приходит во время еды

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу российской команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2019с командой Южной Кореи (87:73).
«Какие планы на Аргентину? Ну, я думаю, аппетит приходит во время еды. Чего греха таить, направляясь сюда, мы понимали, что у нас многие игроки отсутствуют. Одной из задач, задачей-минимум, будет отобраться в олимпийскую квалификацию. Надеюсь, мы будем расти по ходу турнира. Не обещаю, что так будет, но мы стараемся.
Качество игры? Не знаю, почему все говорят о качестве нашей игры, мы 26 передач сделали на 8 потерь. Отличное качество. Там показалось, что нас забросали трёхочковыми, а они в первой половине всего 3 забили. Мы какие-то ошибки совершали, свойственные молодости. Мотовилов, в принципе, отличную игру провёл, на мой взгляд. Играл он смело, порой не просчитывал все варианты. Вообще, разыгрывающим сложно играть в больших командах в 21 год, я знаю это по себе. У тебя нет авторитета перед игроками. Но так как у нас разыгрывающие в таких клубах вообще не играют, приходится давать ему время, чтобы расти.
Аргентина сегодня многое пробовала, а мы если и хотели затихариться, то у нас это отлично получилось», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
- 2 сентября 2019
-
18:52
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
17:27
-
16:23
-
15:12
-
13:55
-
13:09
-
12:05
-
11:03
-
09:09
-
04:46
-
00:45
- 1 сентября 2019
-
23:37
-
21:43
-
20:52
-
19:49
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
17:17
-
16:34
-
15:58
-
14:56
-
13:37
-
12:49
-
11:24
-
09:37
- 31 августа 2019
-
23:54
-
22:55
-
21:35