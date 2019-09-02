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Ангольский баскетболист боднул форварда сборной Италии

Ангольский баскетболист боднул форварда сборной Италии
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу между сборными Италии и Анголы произошёл любопытный эпизод, сообщает Eurohoops. Ближе к концовке встречи ангольский баскетболист Леонель Паулу боднул форварда сборной Италии Алессандро Джентиле.

Повтор показал, что сначала Джентиле оттолкнул игрока Анголы, а затем тот в ответ боднул его. Паулу за этот эпизод был удалён с площадки, а Джентиле получил технический фол. Встреча завершилась победой итальянцев со счётом 92:61.

Посмотреть фото можно в твиттер-аккаунте ESPN.

Сборная Италии благодаря этой победе обеспечила себе выход в следующую стадию турнира — у итальянцев две победы в двух матчах. В третьем туре они встретятся со сборной Сербии, которая также одержала две победы.

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