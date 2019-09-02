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Пять сборных помимо России пробились в следующую стадию чемпионата мира — 2019

Пять сборных помимо России пробились в следующую стадию чемпионата мира — 2019
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

В третий игровой день чемпионата мира по баскетболу путёвки в следующий этап обеспечили себе ещё пять сборных помимо национальной команды России. В следующий этап после двух туров группового этапа пробились команды Аргентины, Италии, Польши, Сербии и Испании. Помимо этого, команды обеспечили себе участие в квалификационном олимпийском турнире. Следующий игровой день будет посвящён матчам в группах E, F. G и H.

Все результаты игрового дня:

Группа А

Польша — Китай — 79:76
Венесуэла — Кот-д'Ивуар — 87:71

Группа В

Аргентина — Нигерия — 94:81
Россия — Южная Корея — 87:73

Группа С

Пуэрто-Рико — Испания — 63:73
Иран — Тунис — 67:79

Группа D

Сербия — Филиппины — 126:67
Италия — Ангола — 92:61.

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