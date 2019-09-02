Пять сборных помимо России пробились в следующую стадию чемпионата мира — 2019

В третий игровой день чемпионата мира по баскетболу путёвки в следующий этап обеспечили себе ещё пять сборных помимо национальной команды России. В следующий этап после двух туров группового этапа пробились команды Аргентины, Италии, Польши, Сербии и Испании. Помимо этого, команды обеспечили себе участие в квалификационном олимпийском турнире. Следующий игровой день будет посвящён матчам в группах E, F. G и H.



Все результаты игрового дня:



Группа А



Польша — Китай — 79:76

Венесуэла — Кот-д'Ивуар — 87:71



Группа В



Аргентина — Нигерия — 94:81

Россия — Южная Корея — 87:73



Группа С



Пуэрто-Рико — Испания — 63:73

Иран — Тунис — 67:79



Группа D



Сербия — Филиппины — 126:67

Италия — Ангола — 92:61.