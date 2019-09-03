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Ивлев рассказал о стратегии сборной России в матче с Южной Кореей

Ивлев рассказал о стратегии сборной России в матче с Южной Кореей
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Центровой сборной России по баскетболу Владимир Ивлев прокомментировал победу над сборной Южной Кореи на Кубке мира. Россияне победили со счётом 87:73 и вышли в следующий раунд турнира. Ивлев отметил, что российской сборной удалось справиться с лидером соперником Гун Ра.

«Важно, что нам удалось сдержать Гуна Ра. Задача заключалась в том, чтобы не давать ему бросать со средней дистанции, а заставлять идти под кольцо и атаковать с сопротивлением. Мы так и делали всю игру. В какие-то моменты подстраховка работала, в какие-то нет. В итоге американец набрал 19 очков, но это не 31, как в предыдущем матче с Аргентиной», – цитируют Ивлева «Известия».

В заключительном матче первого группового этапа россияне встретятся с аргентинцами, которые также досрочно квалифицировались в следующий раунд.

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