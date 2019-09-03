Моргунов: чтобы обыграть аргентинцев, надо будет выложиться на 120 процентов

Чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола Никита Моргунов поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа чемпионата мира российской сборной. Россияне сыграют с аргентинцами, обе команды уже гарантировали себе место в следующем раунде.

«Выполнили задачу-минимум, но теперь перед нами новая цель. Нас ждёт важнейший матч с Аргентиной, где будут разыгрываться очки за выход в плей-офф. Соответственно надо забыть одержанные победы и полностью сосредоточиться на изучении нашего принципиального соперника. Аргентинцы показывают качественный баскетбол в Китае, и, чтобы обыграть их, надо будет выложиться на 120 процентов», — цитируют Моргунова «Известия».