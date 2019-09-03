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Моргунов: чтобы обыграть аргентинцев, надо будет выложиться на 120 процентов

Моргунов: чтобы обыграть аргентинцев, надо будет выложиться на 120 процентов
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола Никита Моргунов поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа чемпионата мира российской сборной. Россияне сыграют с аргентинцами, обе команды уже гарантировали себе место в следующем раунде.

«Выполнили задачу-минимум, но теперь перед нами новая цель. Нас ждёт важнейший матч с Аргентиной, где будут разыгрываться очки за выход в плей-офф. Соответственно надо забыть одержанные победы и полностью сосредоточиться на изучении нашего принципиального соперника. Аргентинцы показывают качественный баскетбол в Китае, и, чтобы обыграть их, надо будет выложиться на 120 процентов», — цитируют Моргунова «Известия».

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