Куделин: Ивлев и Валиев способны закрыть Сколу

Вице-чемпион мира бывший российский баскетболист Игорь Куделин поделился ожиданиями от матча российской сборной со сборной Аргентины на Кубке мира. Куделин считает, что россияне смогут закрыть лидера аргентинцев Луиса Сколу.

«Разгромное поражение от Аргентины в товарищеской игре незадолго до старта ЧМ не показатель. Под определённого соперника есть свои тактические взаимодействия, и Базаревич наверняка сделает правильные выводы после того матча.

Что касается Сколы, то он уже не тот. Всё-таки человеку 39 лет, и большинство фолов судьи свистят на нём за счёт его авторитета. Мне кажется, что Ивлев и Валиев способны его закрыть. В основном сейчас баскетбол строится через маленьких, за счёт агрессивной игры и давления первого номера. Многие команды просто не выдерживают темп, предложенный соперником», — цитируют Куделина «Известия».