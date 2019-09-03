Зубков: выход в плей-офф был бы успехом для сборной России

Форвард «Зенита» и сборной России Андрей Зубков поделился впечатлениями от выступления на Кубке мира, который проходит в Китае. Россияне одержали победы над Нигерией и Южной Кореей, после чего гарантировали себе путёвку в следующий раунд.

«Не сказать, что мы совсем на подъёме, но все очень довольны, что сборная смогла выиграть два матча и обеспечить себе выход в следующий раунд. Это важно ещё и потому, что мы сыграем в квалификации к Олимпиаде. Поэтому минимальная задача выполнена, теперь впереди – выполнение дальнейших планов. Мы хотим пройти ещё дальше.

Все немного уставшие, но все понимают, зачем мы здесь. Все довольны. Сегодня у нас, так сказать, полувыходной – будет вечерняя тренировка и разбор соперника. Всё по плану.

На аргентинцев у всех настрой боевой. Это не так, что мы хотим отыграться за проигранный матч… Просто хотим выиграть. Конечно, для нас лучше выйти из группы с первого места, так мы будем чувствовать себя более уверенно. Будем стараться не повторить тех же ошибок, которые мы допустили в последнем товарищеском матче с этой командой

Что будет успехом для сборной России на ЧМ? Думаю, выход в плей-офф был бы успехом для нашей команды. И у нас есть все шансы на это, несмотря на всех скептиков и тех, кто в нас не верил. Мы доказываем, что мы можем.

Не могу назвать себя какой-то звездой или лидером. Просто сейчас такие задачи, нужно в каждой игре выкладываться по максимуму. Много человек не смогли приехать, поэтому в команде сейчас много молодых ребят. Нужно показывать им своим примером, как нужно бороться за страну. Нужно просто не терять концентрацию, помогать команде двигаться дальше.

Сравнить тяжело, Китай и Россия – это два разных мира. Тут очень жарко, поэтому мы никуда особо не ходим гулять. Еда тут тоже своеобразная. С интернетом проблемы… В целом, тут неплохо, конечно, но я бы, например, точно не захотел приехать сюда на отдых», — цитирует Зубкова пресс-служба «Зенита».