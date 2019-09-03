Мотовилов: получаю удовольствие от каждого момента, проведённого на Кубке мира

Защитник сборной России Григорий Мотовилов поделился эмоциями от выступления на Кубке мира.

«Атмосфера классная. Не всегда такое можно испытать в жизни. Получаю удовольствие от каждого момента проведённого здесь.

Можно сказать, что первый матч был втягивающим. Вчера уже более уверенно себя чувствовал. Нашёл свою игру.

Что говорит тренер? Говорит играть от защиты, разгонять атаку. Просит продолжать делать то, что я умею.

Ребята в сборной меня поддерживают и если случаются ошибки, подбадривают, говоря, что в следующий раз всё получится. Так, наверное, лучше всего прогрессировать», — передаёт слова Мотовилова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

На чемпионате мира сборная России уже обыграла Нигерию и Южную Корею, после чего досрочно гарантировала выход в следующий раунд.