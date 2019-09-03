Антонов: мы выполнили задачу-минимум, но не хотим останавливаться на достигнутом

Форвард сборной России Семён Антонов прокомментировал прошедшую встречу игроков национальной команды с болельщиками во время Кубка мира в Китае. Также Антонов поделился ожиданиями от матча со сборной Аргентины.

«Встречи с болельщиками — это обратная связь. Люди приехали, потратили свои деньги, свой отпуск, чтобы поддержать нас. И это несмотря на все кадровые проблемы, не отвернулись и продолжают верить. За такую небольшую встречу мы успеваем сфотографироваться, раздать автографы. Мне лично такие встречи очень нравятся. Уверен, что болельщикам тоже. Мы их реально слышим во время матчей, особенно сейчас. Они с первых секунд гонят нас вперёд, и это очень помогает. Многих ребят знаю лично ещё с 2011 года. Такая преданность очень ценна. Многие из них в сезонах болеют за разные клубы, но сейчас все объединены под флагом сборной.

Аргентина очень сильна в быстром переходе. Особенно после потерь соперника. В недавнем нашем товарищеском матче мы пропустили порядка 30 очков только в быстром прорыве. Думаю, что всё это связано с акклиматизацией, мы реально на шаг опаздывали везде. Нужно остановить их быструю игру, снизить свои потери. У них есть индивидуальные исполнители. Мы выполнили задачу-минимум, но не хотим останавливаться на достигнутом», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.