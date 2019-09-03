Почему главный тренер сборной России отжимался после тренировки. Видео
В объектив камеры корреспондента «Чемпионата» попала любопытная сцена после тренировки сборной России. Россияне готовятся к третьему матчу первого группового этапа, в котором встретятся с Аргентиной. Наставник российской дружины Сергей Базаревич весьма качественно, по всем правилам и с полной амплитудой отжимался от пола. Для большего эффекта он начал делать хлопки.
Сергей Валерьянович в отличной форме. После занятия он заверил, что это не проигранное пари, а часть его личного тренировочного процесса.
«Стал отжиматься в последнее время после тренировок. Не всегда, конечно. Хочется быть в форме, в моём возрасте уже пора заняться собственным здоровьем», — передаёт слова наставника российской сборной Надежда Перепечко.
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