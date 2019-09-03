Воронцевич: Скола медленный, будем проводить все комбинации через него

Форвард сборной России Андрей Воронцевич, комментируя предстоящий матч Кубка мира со сборной Аргентины, поделился мнением о будущем сопернике.

«Аргентина, вообще, хорошая команда. У них сбалансированный состав, ветеран Скола проявляет себя потрясающим образом. 39 лет, 27 минут в среднем проводит на площадке, набирает по 20 очков за игру.

Собственно, он и станет ключевым моментом, если его остановим в атаке. Но он будет играть и в обороне, и там он уже достаточно медленный, все комбинации, которые мы будем проводить, нужно будет строить через него.

И необходимо остановить их быстрых игроков – Кампаццо бросающего и Вильдосу. Эти парни быстрые и агрессивные, нужно постараться вывести их на фолы. В атаке нужно делать большой размен, чтобы они оставались против наших больших игроков, чтобы они фолили», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Нажежда Перепечко.