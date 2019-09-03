США, Литва и Бразилия обеспечили выход в следующую стадию Кубка мира — 2019

Сегодня, 3 сентября, в Китае завершился четвёртый игровой день чемпионата мира по баскетболу. Второй тур был сыгран в квартетах E, F, G и H. По итогам дня выход во второй групповой этап себе обеспечили команды США, Бразилии, Франции, Доминиканской Республики, Австралии и Литвы.

При этом поражение Греции от Бразилии и Турции от США обязывает эти сборные побеждать в заключительном туре первого группового турнира. Шансов на выход в следующую стадию Кубка мира лишилась национальная команда Германии, которая сенсационно уступила Доминиканской Республике. Также теоретических шансов побороться за медали сегодня лишились сборные Японии, Черногории, Иордании, Канады и Сенегала.

Завтра, 4 сентября, матчи третьего тура пройдут в квартетах A, B, C, D. Сборная России встретится с соперниками из Аргентины.