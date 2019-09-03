Тренер сборной Бразилии — о победе над Грецией: 40-летний надрал зад MVP НБА

Главный тренер сборной Бразилии по баскетболу Александар Петрович поделился впечатлениями от победы своей команды над Грецией (79:78) во втором туре группового этапа чемпионата мира. Специалист признался, что больше всего в составе соперников он опасался не MVP НБА минувшего сезона Янниса Адетокунбо, а опытных Георгисоа Принтезиса и Костаса Слукаса.

«Чем прекрасен этот спорт? С одной стороны против вас 23-летний MVP НБА. С другой его останавливает 40-летний мужик. Алекс Гарсия надрал ему зад. В этом весь баскетбол. Мы показали, что у нас есть несколько игроков, способные остановить Адетокунбо. Вчера я больше переживал из-за Слукаса и Принтезиса.

Когда мы готовились к матчу, многие говорили и шутили о том, ка остановить Янниса. Но ещё полгода назад, когда я смотрел полуфинал плей-офф межу „Торонто“ и „Милуоки“, у меня был план как с ним справиться. Сегодня проблемой для нас стали Слукас и Принтезис», — приводит слова Петровича Eurohoops.