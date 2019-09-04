«Автодор» объявил о переходе американского защитника Райса

БК «Автодор» объявил о подписании контракта с американским защитником Рэйвонте Райсом. 27-летний игрок подписал контракт до конца сезона 2019/20.

Райс не был выбран на драфте в 2015 году в НБА. После этого он играл в Европе, Азии и Южной Америке.

Минувший сезон защитник провёл в иранском клубе «Петрохими Бандар Имам». В декабре 2018 года он перешёл в мексиканский «Солес де Мехикали», а концовку сезона доигрывал в итальянском «Ези». Там его средние показатели составили 27,8 очка, 6,5 подбора, 3,0 перехвата, 2,3 передачи и 1,0 блок-шота за 37,5 минуты.

«Я слышал много хорошего об «Автодоре» и очень рад стать частью этой команды. С нетерпением жду предстоящего сезона и всего того, что он принесёт», — сказал Райс.