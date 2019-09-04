Кириленко: слабость США в том, что у ребят нет международного опыта

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о проходящем в Китае Кубке мира. Кириленко выделил самые яркие матчи турнира.

«Тунис с Пуэрто-Рико выдали сумасшедший матч. Доминиканская Республика с Германией тоже отличный матч. На самом деле много хороших игр. Было три-четыре игры, где была большая разница, а все остальные проходили в одном ключе. Вроде 32 команды, должно по идее быть много игр с большой разницей, но это ещё раз показывает — все уже научились играть.

Турки показали как обыгрывать США? Это показали уже австралийцы, когда обыграли США в товарищеском матче две недели назад.

Товарищеский матч? А какая разницы? До этого их 13 лет даже в них никто не мог обыграть. Слабость именно этой команды США в том, что у ребят нет международного опыта. У них очень хороший опыт игры в НБА, но нет международного. От этого много ошибок. Тот же момент, когда Доновал Митчел трогает дужку кольца или когда они стоят смотрят, а с кольца можно смахивать мяч. Со спины в НБА никто не прыгает, потому что это жёстко карается, а тут постоянно. Им не хватает этой международной адаптации. Даже при всём при этом – они одни из фаворитов и их талант неоспорим.

В одной игре можно бороться с ними. Это ещё показали испанцы и сербы. Те составы США, которые были в 2008-м году и 2012-м были сильнее в лидерских качествах», — передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.