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Россия сыграет на групповом этапе Кубка мира — 2019 с Венесуэлой и Польшей

Россия сыграет на групповом этапе Кубка мира — 2019 с Венесуэлой и Польшей
Баскетбол / ЧМ по баскетболу 2019 0

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу — 2019 сыграет с командами Польши и Венесуэлы. Россияне, занявшие второе место в своей группе, оказались в квартете I, куда попали команды Польши, Венесуэлы и Аргентины. По регламенту турнира, на групповом этапе сборные играют два матча — с командами, с которыми ещё не встречались на предварительном этапе.

Помимо этого, на групповом этапе учитываются очки, набранные командами на предварительном этапе. Таким образом, сборная России начнёт предварительный этап, занимая третью-четвёртую строчку в группе, поделив её с командой Венесуэлы.

Венесуэльцы путёвку в следующий этап завоевали, переиграв хозяев турнира, сборную Китая.

В группе J, состав участников которой также определён, оказались команды Сербии, Испании, Италии и Пуэрто-Рико.

Результаты пятого игрового дня Кубка мира — 2019

Группа А

Венесуэла — Китай — 72:59
Кот-д'Ивуар — Польша — 63:80

Группа В

Южная Корея — Нигерия — 66:108
Россия — Аргентина — 61:69

Группа С

Пуэрто-Рико — Тунис — 67:64
Испания — Иран —73:65

Группа D

Филиппины — Ангола — 81:84
Италия — Сербия — 77:92.

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