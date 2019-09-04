Россия сыграет на групповом этапе Кубка мира — 2019 с Венесуэлой и Польшей

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу — 2019 сыграет с командами Польши и Венесуэлы. Россияне, занявшие второе место в своей группе, оказались в квартете I, куда попали команды Польши, Венесуэлы и Аргентины. По регламенту турнира, на групповом этапе сборные играют два матча — с командами, с которыми ещё не встречались на предварительном этапе.



Помимо этого, на групповом этапе учитываются очки, набранные командами на предварительном этапе. Таким образом, сборная России начнёт предварительный этап, занимая третью-четвёртую строчку в группе, поделив её с командой Венесуэлы.



Венесуэльцы путёвку в следующий этап завоевали, переиграв хозяев турнира, сборную Китая.



В группе J, состав участников которой также определён, оказались команды Сербии, Испании, Италии и Пуэрто-Рико.



Результаты пятого игрового дня Кубка мира — 2019



Группа А



Венесуэла — Китай — 72:59

Кот-д'Ивуар — Польша — 63:80



Группа В



Южная Корея — Нигерия — 66:108

Россия — Аргентина — 61:69



Группа С



Пуэрто-Рико — Тунис — 67:64

Испания — Иран —73:65



Группа D



Филиппины — Ангола — 81:84

Италия — Сербия — 77:92.