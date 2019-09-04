Россия сыграет на групповом этапе Кубка мира — 2019 с Венесуэлой и Польшей

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу — 2019 сыграет с командами Польши и Венесуэлы. Россияне, занявшие второе место в своей группе, оказались в квартете I, куда попали команды Польши, Венесуэлы и Аргентины. По регламенту турнира, на групповом этапе сборные играют два матча — с командами, с которыми ещё не встречались на предварительном этапе.
Помимо этого, на групповом этапе учитываются очки, набранные командами на предварительном этапе. Таким образом, сборная России начнёт предварительный этап, занимая третью-четвёртую строчку в группе, поделив её с командой Венесуэлы.
Венесуэльцы путёвку в следующий этап завоевали, переиграв хозяев турнира, сборную Китая.
В группе J, состав участников которой также определён, оказались команды Сербии, Испании, Италии и Пуэрто-Рико.
Результаты пятого игрового дня Кубка мира — 2019
Группа А
Венесуэла — Китай — 72:59
Кот-д'Ивуар — Польша — 63:80
Группа В
Южная Корея — Нигерия — 66:108
Россия — Аргентина — 61:69
Группа С
Пуэрто-Рико — Тунис — 67:64
Испания — Иран —73:65
Группа D
Филиппины — Ангола — 81:84
Италия — Сербия — 77:92.
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