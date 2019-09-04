Базаревич: чтобы что-то показать, сборная России должна играть на 110 процентов

Главный тренер борной России Сергей Базаревич прокомментировал итоги матча сборных России и Аргентины, который закончился поражением россиян со счётом 61:69.



«Может, нам всем успокоиться по поводу Сопина? Что Сопин? Сопин играл в баскетбол. Он должен играть, ведь он член сборной команды. Мне трудно сказать после такой игры, прибавляли мы или нет, нам пришлось играть так, чтобы что-то сотворить и найти какие-то слабые стороны у соперника и найти какие-то преимущества с нашей стороны. Там счёт был около пятидесяти в самом конце.

Нам пришлось придумываться что-то, чтобы что-то сотворить. Мне трудно сказать, выросли мы или нет. Сегодня многие игроки не попали в игру. Кулагин три фола получил, многих обокрали на ровном месте. Надеюсь, многие из игроков поймут, что они должны делать лучше. Я расстроен, честно говоря, многие вещи пошли так, как мы не планировали. Хорошо, что мы адаптировались к ситуации.



Насколько нам удобны Польша и Венесуэла? Понятия не имею. Почему они должны быть удобны? Я уверен, что у них нормальные команды, если они обыграли Китай в Китае. Чтобы что-то сделать на площадке, наша команда должна показать 110%. Сегодня вот Сопин сделал много. Несмотря на то, что мы боролись с опытной командой. Да, у нас тоже есть опытные игроки – Фридзон, Курбанов, Воронцевич. Но у нас проблема на самой важной позиции. Миша пропустил половину сезона, было бы неправильно требовать от него стабильный уровень. А игру делают задние», — передаёт слова Базаревича корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.

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